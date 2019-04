Domenica 21 Aprile 2019, 13:22

Pasqua di paura a Cesinali. Un’abitazione del comune alle porte di Avellino è stata interessata in mattinata da un incendio. Le fiamme si sono sviluppate dalla mansarda della villetta, poco fuori il centro abitato del paese. Immediato l’arrivo sul posto di due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza la struttura. Fortunatamente, non si sono registrati conseguenze per le persone. Solo tanta apprensione per quanto verificatosi.