Venerdì 12 Luglio 2019, 21:25

Paura in serata in Alta Irpinia. Un incendio ha interessato un'abitazione di Calitri. Fortunatamente non erano presenti persone all'interno. Un primo sospiro di sollievo per i soccorritori. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione. I caschi rossi hanno lavorato non poco per avere ragione delle alte lingue di fuoco. Apprensione tra i residenti del comune dell' Alta Irpinia che hanno temuto il peggio fino a quando la situazione non è tornata sotto controllo da parte dei soccorritori.