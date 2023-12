San Michele di Serino: casa a fuoco, paura per un anziano salvato in extremis

Incendio in una casa di San Michele di Serino. Si sono vissuti momenti di paura per un anziano che era all’interno dell’immobile. L’uomo è stato messo in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale irpino che sono intervenuti con due squadre.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 per prestare assistenza all’anziano. Le fiamme hanno aggredito la tavernetta di un’abitazione poco fuori il centro del paese della Valle del Sabato. Il fuoco ha poi raggiunto alcuni arredi della casa. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi di propria competenza.