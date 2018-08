Lunedì 27 Agosto 2018, 14:07

Incendio in una casa nella tarda serata di ieri a Manocalzati. Si sono vissuti momenti di forte apprensione per il rogo che si è sviluppato in un'abitazione di via Orni. All'interno una donna di 52 anni che si è rifugiata ai piani superiori. È stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza la struttura. La casa è stata dichiarata in parte inagibile.