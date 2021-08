Casa vacanze a Polignano a Mare, paga il fitto ma l'alloggio non c'è

Fitta una casa vacanze a Polignano a Mare, ma solo dopo aver pagato si accorge di essere finita nella trappola di una truffatrice napoletana. I carabinieri della Stazione di Montella, prendendo spunto dalla denuncia sporta da un cittadino, hanno denunciato una trentenne della provincia di Napoli ritenuta responsabile del reato di truffa. Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi nei confronti della donna che, senza esserne né la proprietaria né delegata, aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di una splendida casa vacanze nel comune di Polignano a Mare. La donna, grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, era riuscita a persuadere il potenziale affittuario che, convinto che si trattasse di un buon affare, non ha evitato a versare 550 euro d’acconto, con bonifico bancario; ma, incassato il denaro, la trentenne ha fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite. Solo a questo punto il malcapitato non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri. I militari sono riusciti ad identificare la trentenne, già nota per analoghi reati, che è stata deferita in stato di libertà.

APPROFONDIMENTI IL RAGGIRO Vacanze fantasma, centinaia di napoletani denunciano per truffa...