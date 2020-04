Paura l'altra notte nel centro di Forino. Un'auto è stata distrutta da un incendio. La Daihatsu era parcheggiata davanti all'abitazione del proprietario. E le fiamme si sono propagate a un garage. I danni all'autorimessa sono stati limitati grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi sono riusciti a spegnere il rogo appena in tempo, prima che si propagasse al resto dell'immobile. In questo modo sono stati scongiurati altri problemi. È stata annerita la facciata dell'edificio.



I fatti si sono verificati in via Casaldamato. Notevole lo spavento per gli abitanti dell'immobile e per i residenti della zona. Una notte insonne per loro, fino a quando non sono state completate le opere di spegnimento e di bonifica. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione. I militari hanno ascoltato il proprietario della vettura aggredita dalle fiamme. Si tratta di un pensionato, persona stimata che non ha mai ricevuto minacce, secondo quanto dichiarato agli uomini dell'Arma. Sul posto i carabinieri hanno eseguito un accurato sopralluogo per cercare eventuali elementi utili alle indagini. Subito avviate le investigazioni per fare piena luce sull'episodio. Anche i vigili del fuoco hanno perlustrato l'area alla ricerca di eventuali inneschi per scoprire se si sia trattato di un rogo di matrice dolosa.



Dalle prime indagini non sono state individuate tracce che facciano propendere verso questa ipotesi, all'atto compiuto da qualcuno quando era da poco passata la mezzanotte. Si segue, dunque, anche la pista dell'episodio accidentale, a un problema di carattere tecnico della Daihatsu che ha scatenato l'incendio mandando in fumo la vettura. In ogni caso, la pista dolosa non viene abbandonata in questa fase delle indagini. I carabinieri vogliono vederci chiaro e sarà preziosa anche la relazione dei caschi rossi del comando provinciale di via Zigarelli.



La paura è stata notevole per gli abitanti di questa parte di Forino. L'intervento delle squadre del comandante Luca Ponticelli ha scongiurato l'evacuazione dell'immobile davanti al quale si è sviluppato l'incendio. Le alte lingue di fuoco hanno raggiunto alcuni metri di altezza, lambendo la facciata che, appunto, è stata annerita.



Gli amministratori comunali di Forino si sono prodigati per fornire assistenza alle famiglia interessata, che ha dovuto registrare anche il danneggiamento di alcuni materiali custoditi nel garage. Persone che non hanno mai avuto problemi, né screzi con altra gente. Un venerdì di Pasqua da dimenticare, non solo per l'emergenza Coronavirus, ma anche per questo episodio che ha allarmato l'intera comunità di Forino. Il paese è provato anche per alcuni casi di contagio da Covid-19 che ha dovuto registrare. Tra i positivi al virus un consigliere comunale le cui condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni.

