Giovedì 21 Marzo 2019, 12:00

Un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi comunali, 63 pre-assegnazioni già decise e 100 sgomberi tra abusivi e proprietari di una seconda casa nel mirino della Polizia municipale. L'amministrazione comunale annuncia una triplice svolta nella polveriera delle politiche abitative in città. Ieri mattina, presso il Comando dei vigili urbani, a via Tedesco, il dirigente del settore, Michele Arvonio, ha fatto il punto con le organizzazioni sindacali della categoria ed ha ufficializzato le nuove mosse del Comune. Via libera, finalmente, alla pre-assegnazione di 33 nuove abitazioni a via Tedesco, a beneficio degli inquilini degli ormai fradici prefabbricati della zona, e di 30 ulteriori appartamenti a via Luigi Imbimbo, in favore dei residenti dell'hotel del degrado di via Amatucci. Nel giro di una settimana, secondo quanto concordato al tavolo, i diretti interessati potranno ottenere finalmente il provvedimento. Giusto il tempo di disporre gli allacci delle utenze dei servizi.