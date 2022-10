Case popolari, stop alle occupazioni abusive: a novembre gli sgomberi

Due ordinanze per lo sgombero di altrettanti alloggi pubblici segnano ufficialmente la fine della tregua Covid.

Il Comune riavvia formalmente l'iter per liberare le abitazioni pubbliche occupate abusivamente, o senza titolo. Lo testimoniano i provvedimenti firmati dalla dirigente del settore, Filomena Smiraglia, dopo le opportune verifiche della Polizia municipale e sotto il coordinamento della Prefettura. Si parte dai casi più eclatanti riscontrati in due edifici che, tra l'altro, dovranno essere abbattuti nell'ambito del piano di riqualificazione dell'edilizia abitativa programmato dal Comune: a Quattrograna ovest ed a via Amatucci.



Entro il 21 novembre, in un caso, ed entro il 25, nell'altro, la dirigente comunale fissa «il termine ultimo per liberare da cose e persone l'alloggio, al fine della reimmissione nel possesso all'Ente proprietario». La decadenza dal diritto di occupazione era stata notificata al primo inquilino a giugno. Poi, dai controlli effettuati, era emerso che non vi abitava stabilmente. E infatti non aveva inviato alcuna controdeduzione all'Acer. Stessa fattispecie per il secondo caso. Una donna aveva avuto la notifica del provvedimento a fine maggio, ma nei fatti abitava altrove. Dunque si riparte. Come concordato in Prefettura, lo si farà con i casi più conclamati: persone con doppia abitazione, case di proprietà o redditi particolarmente alti. E procedendo, come da norma, prima con il provvedimento dirigenziale che ordina il rilascio dell'appartamento. In questa fase iniziale, ci sarebbero solo pochi altri abusivi pronti a ricevere la comunicazione comunale. Ovviamente, si tratta del precedente obbligatorio per procedere in caso di inottemperanza allo sgombero forzato vero e proprio.



Nel mirino del Comune e della Prefettura, che stanno ascoltando anche i servizi sociali per stilare l'elenco delle abitazioni da liberare, ci sarebbero decine di abusivi. Dopo una prima scrematura su una novantina di posizioni per le quali non è pervenuta l'attestazione del reddito. Non a caso, Piazza del Popolo ha già stanziato in bilancio i soldi per gli sfratti e per i traslochi: complessivamente si tratta di 50.000 euro. Ed è una somma rilevante.

Ma mentre si pianificano gli sgomberi e si inviano le prime missive per il rilascio degli alloggi, la sanatoria regionale che scade a fine novembre ha imposto al Comune di regolarizzare decine di occupanti senza titolo che erano entrati prima del 29 ottobre 2016. Si è partiti da 44 casi, per i quali la commissione provinciale ha già emesso parere favorevole, su un totale di 72 istanze pervenute. Un lungo elenco che ha evidentemente assottigliato la lista degli inquilini da sfrattare. Anche se è notizia di questi giorni le occupazioni abusive non si fermano mai.



A fine mese, invece, scadono i termini per iscriversi nell'anagrafe regionale del fabbisogno abitativo. Dalla nuova piattaforma emergerà l'elenco aggiornato di chi può aspirare ad un'abitazione pubblica. L'anno scorso, furono 280 gli assegnatari individuati. Ma solo una decina in tutto hanno realizzato il sogno, impossibile ad Avellino, di vedersi assegnato l'alloggio.

Intanto, per tutti coloro che abitano in città anche nelle abitazioni private e che non abbiano provveduto a far verificare il proprio impianto termico l'anno scorso da un'impresa certificata pagando il bollino verde al Comune sono in arrivo serrati controlli. Piazza del Popolo ha infatti affidato alla «New energy company Srl» l'appalto per le ispezioni presso le abitazioni. Il Comune impegna allo scopo la somma di 120.000 euro. Ma precisando che «l'importo di aggiudicazione del servizio è funzione del numero di ispezioni effettivamente svolte dalla ditta incaricata, pertanto potrà essere variabile durante il periodo di esecuzione del contratto, fino alla concorrenza dell'importo massimo disponibile». Significa che l'impresa guadagnerà più soldi se farà più controlli. E quindi, per chi non è in regola o possiede un impianto termico particolarmente vetusto, sono in arrivo salate sanzioni.