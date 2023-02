L'emergenza abitativa continua a tenere banco. Da un lato la necessità di liberare i vecchi prefabbricati pesanti post sisma da chi se ne è appropriato abusivamente, impedendone così l'abbattimento, dall'altro recuperare alloggi occupati senza titolo, a danno di chi invece, da anni, pur essendo in graduatoria, attende di vedersi riconosciuto il diritto alla casa. Una vera e propria crisi che chiama Comune e Prefettura all'arduo compito di ripristinare e far rispettare la legalità e, contestualmente, fare i conti con famiglie in condizioni di estrema povertà che, spesso per bisogno, non hanno avuto altra strada che commettere un illecito per permettersi un tetto sulla testa.

La cabina di regia che vede insieme Palazzo di Città, assistenti sociali, Prefettura e, in ultima istanza, Forze dell'Ordine e Polizia Municipale, è a lavoro da mesi per attuare il piano di sfratti in programma. Nella giornata di ieri il Comune, ente titolato ad avviare i procedimenti, ha pubblicato altre sette ordinanze di sfratto per occupazioni abusive per la maggior parte inerenti ad alloggi di proprietà dell'Agenzia regionale per l'edilizia popolare, l'ex Iacp. I destinatari dei provvedimenti ora avranno un mese di tempo per impugnare le ordinanze o dimostrare di essere in grado di sanare le proprie posizioni. Si tratta, in particolare, degli alloggi che insistono nelle palazzine di Valle, via Tedesco, Quattrograna che, una volta liberati da chi non ha diritto all'occupazione, rientrerebbero nell'esiguo patrimonio di edilizia popolare a cui aspirano tanti aventi diritto in graduatoria, 406 solo quelli censiti dall'ultimo bando regionale. Ed è solo un capitolo del grande libro del diritto all'abitare che non sempre è facile garantire.

Procede a rilento anche il piano di sostituzione edilizia, quello che dovrebbe portare all'abbattimento dei vecchi prefabbricati post sisma per far luogo a nuovi palazzi di edilizia residenziale pubblica o ad interventi di rigenerazione urbana. A Quattrograna Ovest sono state finalmente eliminate le coperture in eternit degli ultimi prefabbricati pesanti, segno che la demolizione prevista avverrà a breve per far posto, secondo quanto previsto dal piano di riqualificazione del quartiere, ad un'area verde. Diversa la situazione a Valle dove gli abitanti sono ancora dentro appartamenti fatiscenti in attesa di essere trasferiti nelle nuove case di via De Napoli. Trasloco inizialmente previsto entro marzo ma destinato a slittare inevitabilmente, visto che i lavori sulle nuove palazzine sono ancora in corso. Ma a bloccare le operazioni di abbattimento che, da programma, dovrebbero riguardare i moduli abitativi antisisma anche di via Tedesco, via Morelli e Silvati e altre zone, è la presenza, al loro interno, di occupanti abusivi che, non appena chiusa la porta dai legittimi assegnatari a cui, nel tempo, è stata trovata una soluzione abitativa alternativa e più dignitosa, hanno forzato gli ingressi. Un fenomeno su cui nei giorni scorsi ha acceso i riflettori anche l'assessore ai lavori pubblici, Antonio Genovese, invocando decisioni anche drastiche. Operazioni, quelle di sgombero, che devono fare i conti spesso con situazioni drammatiche, con nuclei familiari numerosi, che contano minori la cui tutela è prioritaria o la presenza di portatori di handicap e, in generale, di soggetti deboli.

Su tutto questo, in mattinata, gli assessori referenti, Antonio Genovese e la delegata alle politiche abitative, Marianna Mazza, riferiranno in commissione Politiche sociali. «Faremo una ricognizione generale sul piano di sostituzione edilizia pubblica per capire a che punto sono le palazzine di nuova costruzione e, dunque, la tempistica delle nuove assegnazioni agli aventi diritto. Dove verranno abbattuti i prefabbricati ci sono progetti importanti per la città da portare a termine - spiega il presidente, Antonio Cosmo - è chiaro che vanno liberati sia da chi deve essere sistemato altrove, sia da chi è abusivo. Gli sfratti erano stati sospesi prima dalla sanatoria regionale, poi dall'emergenza Covid. Ma, adesso, bisogna accelerare su tutto».