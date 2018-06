Venerdì 22 Giugno 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 09:19

Caso Aias, si inaspriscono le misure cautelari nei confronti delle persone indagate per la vicenda dei centri per disabili di Avellino. La procura di Avellino ha disposto arresti domiciliari e provvedimenti di obbligo di firma per Annamaria Scarinzi, consorte di Ciriaco De Mita, Gerardo Bilotta e alcuni membri della famiglia Preziuso, tutti coinvolti nella vicenda dell'utilizzo di fondi europei e nel giro di false fatturazioni riguardanti la gestione del centro per la cura di disabili Aias-Noi con loro di Avellino. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Rosario Cantelmo e dall'aggiunto Vincenzo D'Onofrio che nei giorni scorsi hanno sequestrato immobili e conti bancari.