C’è una supertestimone che ha raccontato agli inquirenti le anomalie e le criticità relative alle gare d’appalto indette dal Comune di Avellino e alla composizione delle commissioni d’esame per i concorsi pubblici. La funzionaria comunale – ascoltato dagli inquirenti già nel maggio 2023, un anno fa – ha raccontato le criticità in riferimento alle commissioni esaminatrici, al ricorso di soggetti esterni privi di competenze specifiche, alla presenza nelle commissioni sempre degli stessi funzionari, alla attribuzione di compensi eccedenti rispetto alle previsioni normative. Dichiarazioni rese dalla funzionaria, responsabile unica del procedimento che poi hanno trovato effettivo riscontro – ricostruiscono i giudici dell’VIII sezione del tribunale del Riesame di Napoli nelle motivazioni dell’ordinanza di conferma degli arresti domiciliari per l’ex sindaco Gianluca Festa – grazie alle intercettazioni ambientali e ai servizi di osservazione e controllo posti in essere dagli inquirenti.

I giudici del tribunale delle Libertà fanno anche riferimento al tentativo di depistaggio posto in essere dall’ex sindaco Gianluca Festa. Accade pochi giorni dopo le perquisizioni effettuate il 1 marzo dai carabinieri del comando provinciale nei confronti degli altri due indagati nell’inchiesta “Dolce Vita”, Fabio Guerriero (difeso dagli avvocati Marino Capone e Nicola Quatrano, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, misura annullata dai giudici del Riesame) e l’ex dirigente comunale Filomena Smiraglia (difesa dall’avvocato Marco Campora, era ai domiciliari, misura attenuata e sostituita con l’interdizione dai pubblici uffici per un anno). In quel frangente l’ex sindaco tenta di far sparire il pc dal suo ufficio. Il 4 marzo dispone nella sua stanza una bonifica da microspie e telecamere affidandola ad un’agenzia privata.

Non avendole trovate, l’indomani, tenta di manomettere l’unità centrale del computer. Non riuscendovi decide – così come immortalato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate dagli inquirenti – di sistemare il computer in una scatola per poi portarlo fuori dall’ufficio. Computer che non è stato mai più ritrovato. Gli inquirenti ipotizzano sia stato ceduto a qualcuno nei pressi dell’Hotel de La Ville dallo stesso ex primo cittadino. Sul punto – nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ricordano i giudici del tribunale del Riesame – l’ex sindaco non ha fornito spiegazioni, decidendo di avvalersi della facoltà di non rispondere. Dunque per i giudici dell’VIII sezione – alla luce degli accertamenti espletati e controlli effettuati anche nell’inventario comunale dal quale è emersa l’esistenza del pc fatto sparire da Festa – trova conferma l’accusa di peculato e di depistaggio.

Ma i giudici vanno oltre e precisano che – come chiarito anche dall’informativa redatta dai carabinieri il 30 aprile del 2024 – l’esame del contenuto del computer occultato da Festa avrebbe consentito la ricostruzione del percorso che aveva portato alla rivelazione ed utilizzazione delle domande per il concorso per vigili urbani, stampate dall’ex sindaco e consegnate al padre del candidato Davide Mazza nel suo ufficio. Ma non solo. Gli inquirenti ritengono che l’ex sindaco la mattina del 14 dicembre 2023 ha stampato materiale che poi ha inserito in più buste, una sola consegnata ad Antonio Mazza (indagato a piede libero). Dunque si ritiene che vi siano più candidati al concorso ad aver avuto le domande d’esame in anticipo. A conferma di questa circostanza alcune intercettazioni captate dagli inquirenti e relative ad alcune conversazioni tra gli indagati Gianluca Festa e Filomena Smiraglia. «Ma tu a questo pure avevi fornito?» Inoltre l’analisi del computer occultato avrebbe consentito agli inquirenti anche di poter ricostruire la corrispondenza intrattenuta dall’ex primo cittadino con i soggetti coinvolti nella sponsorizzazione del Festival del cioccolato.