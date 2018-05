Mercoledì 23 Maggio 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un casolare di campagna trasformato in una serra per coltivare marijuana. Lo hanno scoperto i carabinieri a Caposele. Il locale era stato trasformato in un vero e proprio ambiente ideale, con tutte le condizioni climatiche e di luce necessarie alla crescita di una trentina di esemplari, dell’altezza variabile tra i 60 centimetri e i due metri. Nella camera erano state disposte due serre telate con struttura in alluminio, con sistema di depurazione dell’acqua, temporizzatore per l’energia elettrica, aereazione esterna, ventilazione ed illuminazione con particolari lampade irradianti una luce che stimola il ciclo vegetativo delle piante, frequentemente utilizzata per le coltivazioni di cannabis in ambienti chiusi. Indagini in corso per risalire ai responsabili.