Domenica 15 Luglio 2018, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 10:50

Sono in corso indagini per l'incendio della Mercedes SLK di proprietà del Sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia divampato questa notte a Montella, all'interno del parcheggio della Comunità Montana "Terminio Cervialto". Vecchiadi ricopre la carica di Vice Presidente dell'ente.Sul posto, oltre ai Carabinieri della locale Compagnia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini ed a domare le fiamme.