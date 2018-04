Domenica 29 Aprile 2018, 02:33 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 07:42

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 10 anni di carcere inflitta ad Annamaria Rame 56 anni, moglie del boss Domenico Pagnozzi, e tratta in arresto in una delle tante operazioni portate a termine dall’Antimafia ai danni dello clan operante nelle province di Avellino, Benevento e in parte della provincia di Napoli. La condotta attribuita alla donna dalla direzione distrettuale antimafia era quella di aver retto il clan durante la sottoposizione al regime del carcere duro a cui era ed è tuttora sottoposto il marito, coordinando i vari affiliati, ricevendo le direttive da costui, nonché costituendo talune società in cui reinvestire i profitti illeciti del clan che aveva interessi sia in Campania che a Roma. Il 22 febbraio del 2016 Annamaria Rame era stata condannata in primo grado a 12 anni, poi ridotti a 10 dalla Corte di appello di Napoli - VI sezione - fino alla sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Cassazione.