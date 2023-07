È insolito parlare della castagna, incontrastata regina dell'autunno, nel bel mezzo dell'estate. Eppure è in questo periodo che inizia la cura dei castagneti per rendere le piante più vigorose. I boschi di Montella, tenuti come giardini, conservano lo stesso incanto sia con sole di luglio che filtra tra i rami dei castagneti, sia con le luci sfumate di ottobre e novembre tra i colori del foliage. Ed è proprio ora che i castagni iniziano a fiorire che si parla di programmazione, di investimenti, di strategie di un settore che è stato sempre trainante per l'economia di questa zona. Nel 2022 si è registrata, finalmente, una forte ripresa della produzione, dopo circa 10 anni di Cinipide, insetto parassita arrivato dalla Cina, che ha messo in ginocchio la castanicoltura. Ripartire dopo il Cinipide significa curare i castagneti, riconquistare mercati perduti, dare vita a nuovi brand del settore e ad un'economia ecosostenibile perché i castanicoltori sono considerati i guardiani delle montagne. C'è un futuro e può essere pure molto promettente a patto che si preservi la qualità del prodotto, si punti sulla ricerca, anche con la sperimentazione di prodotti nuovi.

Ed ancora, promuovere studi nel campo dei fitofarmaci per combattere i funghi, conseguenza dei cambiamenti climatici, che aggrediscono le piante. La scienza deve essere al fianco dei produttori, con nuove sperimentazioni, dare delle linee guide per consentire trattamenti biologici che garantiscano qualità e quantità. Le aziende devono investire in macchinari ed apparecchiature che misurano costantemente ed in tempo reale l'umidità del clima nei castagneti e le temperature per ottimizzare l'efficacia dei trattamenti e rilevano anche la presenza di insetti. Tutte informazioni che possono essere trasmesse in tempo reale negli uffici delle aziende. Quale presente? Quale futuro? Lo abbiamo chiesto al presidente provinciale della Cia (confederazione italiana agricoltori) Stefano Di Marzo: «Non è più sufficiente produrre ma è necessario produrre qualità e recuperare le caratteristiche che hanno consentito alla castagna d'Irpinia di conquistare mercati anche oltreoceano. Il futuro sta nel recupero delle produzioni quali/quantitative. La nostra confederazione, insieme a tutta la comunità castanicola, è concentrata sulla creazione di un percorso che generi le condizioni per ripartire alla riconquista ed all'affermazione di uno dei più importanti brand dell'agroalimentare irpino quello della Castagna di Montella. Nella consapevolezza che non si può prescindere dal recupero delle produzioni castanicole soprattutto in alcune aree dell'Irpinia, in cui questa filiera produttiva è stato il pilastro portante dello sviluppo socioeconomico del territorio».

Ed ecco una sorta di vademecum stilato da Di Marzio: «Cura dei castagneti, lotta biologica. Oggi ereditiamo una castanicoltura debole, debilitata. È necessario curare difendere e tutelare i castagneti. Lotta biologica, non solo per l'importante leva commerciale volta al consumatore, Il futuro della castanicoltura necessita di corrette pratiche di gestione agronomica. Solo così i castanicoltori che sono i guardiani della montagna potranno continuare ad esserlo. Recuperare una produzione qualitativa per garantire la sopravvivenza del territorio. La scorsa campagna ne è la riprova. A fronte di un recupero quantitativo vi è stato un crollo qualitativo causato dal fungo responsabile del marciume interno. Ciò ha portato ad un crollo dei prezzi che determina conseguenze gravi per tutta la filiera castanicola. L'impegno di Cia è anche per sensibilizzare il mondo produttivo ad avere un'adeguata rappresentanza politica del comparto su tavoli regionali e ministeriali».