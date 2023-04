Castello Normanno, via alla riqualificazione

Via libera al ripristino e la messa in sicurezza del percorso archeologico del Castello Normanno di Ariano Irpino. Per la sistemazione della parte superiore, in modo da renderlo fruibile, la somma impegnata è di 49.737,18 euro, di cui 41.073,87 euro messi a disposizione dall’amministrazione provinciale di Avellino.

La giunta comunale, dopo aver preso atto del finanziamento ottenuto dall’ente provinciale, ha già proceduto all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto redatto da Vincenzo Cardinale Ciccotti, per l’invio alla Soprintendenza dei Beni culturali e all’Agenzia del demanio per i relativi definitivi nulla osta. «Grazie alla sinergia con l’amministrazione provinciale e in particolare con il presidente Buonopane e la consigliera Laura Cervinaro - spiega il vice sindaco, Grazia Vallone - siamo riusciti ad ottenere un finanziamento che ci consente di avviare una serie di interventi sulla sommità del castello, in attesa, ovviamente, di altre risorse capaci di completare i lavori di vero recupero e riqualificazione del maniero».

In effetti il Comune di Ariano Irpino, in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni culturali delle province di Salerno e Avellino, a partire dalla metà degli anni Novanta, ha avviato una serie di azioni ed interventi atti alla valorizzazione e al recupero del Castello Normanno, adottando nell’anno 2002 un progetto costituito, complessivamente, da tre lotti funzionali.