Venerdì 28 Settembre 2018, 20:09

Catturava uccelli utilizzando una rete a maglie strette, distesa sul suolo per circa sei metri quadrati, mimetizzata ad arte. I carabinieri forestali hanno scoperto e denunciato un 70enne di Avellino, sorpreso in un terreno a Manocalzati. Oltre alla rete, l'anziano impiegava tre cardellini per richiami visivi, imbracati e posizionati sul terreno, sottoponendoli così a notevoli sofferenze. La rete è stata sottoposta a sequestro e i tre cardellini rimessi in libertà.