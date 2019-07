CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:00

«Condizioni inaccettabili», è in sintesi quanto scrive un gruppo di detenuti del carcere di Bellizzi Irpino che ha inviato una lettera a Pietro Ioia, presidente dell'associazione ex Detenuti organizzati napoletani (Don).La missiva è stata elaborata in forma anonima per paura di ritorsioni. È stata pubblicata sul profilo Facebook di Ioia. Gli ospiti della casa circondariale avellinese lamentano le condizioni critiche in cui sono costretti. Secondo quanto riportato dalla missiva, tale situazione è determinata dalle carenze sanitarie e dalle scarse attività di reinserimento e scolastiche. A ciò si aggiunge anche la sospensione dell'erogazione dell'acqua durante il giorno e la notte.