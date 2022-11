Countdown per il Natale. E allora in attesa della festa delle feste, qualcuno, rifacendosi al noto spot, ha pensato bene che si può fare di più. E quel che conta, lo si può fare per tre se numericamente si opera a sei mani. Sono quelle di un pizzaiolo, il resident del locale ospitante a Mercogliano, Danilo Maglione; di un cuoco, Francesco Fusco del Moera e di un pasticcere, Pasquale Pesce, questi ultimi entrambi di Avella. L'appuntamento è per domani, primo dicembre (ore 20,30) a Casa Daniele in via Nicola Santangelo; una sorta di prove tecniche su tre versanti gastronomici diversi che comunque saranno protagonisti sulle tavole di Natale e naturalmente su quelle delle feste, in un valzer di magia per i palati gourmet e non solo che si preannuncia un interessante e suadente concerto di gusto. Il menu servirà ai commensali, magri a farsi anche un'idea da poter tenere in considerazione, sia in occasione della festa delle feste, il Natale, che in quelle del periodo natalizio che comunque, per molti, purtroppo, causa situazioni contingenti prodotte dal conflitto Russia-Ucraina, generano l'aumento dei prezzi di prodotti e materie prime che inevitabilmente influiranno sui costi delle cene del periodo natalizio.

La lista è decisamente ricca e spazia molto in fatto di scelte, a partire dall'entrèe: dal babà salata con fiocco di Ciarcia, ricotta di fuscella, pepe e granella di pistacchio, alla passerella di pizze croccanti e contemporanee a quattro mani, realizzate dal campione pizzaiolo, (primo nella Categoria Pizza Chef) al Campionato Nazionale Pizze Doc, Danilo Maglione e da Francesco Fusco, owner e chef dell'accogliente azienda agricola-locale-lab, anch'esso regno di Diana Fierro che lavora al fianco del marito in questa sorprendente e poliedrica attività in cui la famiglia attinge e trasforma dall'orto e nota per la produzione convincente e vincente dell'aglio orsino, presidio Slow Food. Toccherà invece a Danilo Maglione realizzare il maiale fico, portata a base di focaccia croccante con stracciatella e prosciutto crudo di Ciarcia, Venticano. Ritornerà poi ad esibirsi Francesco Fusco, stavolta però da solista, con il piatto aringa d'oro per la quale userà stavolta la stracciatella al lime, aringa affumicata, cipolla marinata e timo serpillo. Sa di rotta in alto mare invece, Danilo Maglione con L'Oceano, il suo impasto al nero di seppia e con burro di bufala e filetti di alici del mar Cantabrico. E poi ancora Fusco con Rinforzata, in cui userà crema di cavolfiore, in uscita, baccalà mantecato, sfoglie di peperone crusco, nocciole e polvere di olive nere. Dulcis in fundo, dolci natalizi e pizza panettone curati dal pluripremiato maestro pasticciere Pasquale Pesce. Di grande appeal le bollicine Vito di d'Antiche Terre, la nota Maison di Manocalzati, prodotto dalla famiglia Ciccarella. In sala si esibirà la Posteggia napoletana oltre ad esserci il passaggio degli zampognari, personaggi tipici del presepe napoletano.

an. di.