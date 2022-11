È in programma questo pomeriggio, alle ore 17.00, presso il circolo della stampa di Corso Vittorio Emanuele, la presentazione del volume 2 di Salvatore Salvatore Cento proverbi per una civiltà. Prefazione Faustino De Palma, illustrazioni Marco Mazzariello. Delta 3 edizioni.Il programma dei lavori, che saranno coordinati da Carlo Silvestri, direttore del giornale L'Irpinia, prevede gli interventi di Padre Antonio Salvatore, storico e saggista; Francesco Barra, docente ordinario di storia moderna presso l'Università di Salerno; Generoso Picone, giornalista. Sarà presente l'autore. A sostenere ancora una volta la pubblicazione del volume è stata la cooperativa agricola La Molara di Zungoli di cui è amministratore Genesio De Feo.



C'è nell'interpretazione dei proverbi popolari che Salvatore Salvatore, giornalista, studioso di storia locale e appassionato di archeologia, porta avanti da anni attraverso le sue ricerche sulla civiltà contadina di cui può essere considerato uno degli ultimi cultori e cantori anche attraverso la sua ricca produzione poetica (sia in lingua che in dialetto) una originalità ed una finezza di decifrazione strettamente legate alla vita umana che viene illustrata, sempre, con curiosità e arguzia.

Salvatore, partendo dalla conoscenza approfondita della sua Carife e dell'intera Baronia cui ha legato una preziosa ed oculata ricerca storica attraverso la pubblicazione di libri (Cfr. Carife città dei Sanniti) e di preziosi contributi culturali su archeologia (ha partecipato a campagne di scavo insieme con Werner Johannowsky, archeologo di fama internazionale), tradizioni, costumi e letteratura sulle pagine di Vicum prima e di Vicatim poi, con riconoscimenti prestigiosi quali il Premio alla Cultura della presidenza del Consiglio dei ministri è riuscito in questa preziosa collezione di proverbi a saper raccogliere, nella lettura attenta e puntuale che porta avanti di società, ambiente naturale e mondo animale, autentiche pillole di saggezza popolare, il tutto filtrato come in filigrana in una morale finale che richiama alla memoria la lezione che già era partita dalle favole di Esopo prima, di Fedro poi, fino ad arrivare alla finezza satirica e all'ironia intellettuale di un grande poeta e autore di novelle e di favole quale è stato il francese Jan de La Fontaine.

Sono più di cento i proverbi anche questi, come quelli del primo volume, pubblicati sul giornale L'Irpinia che in questo secondo volume Salvatore è riuscito a collazionare e a chiosare, con una proposta di riflessioni e argomentazioni esegetiche che rivelano conoscenza dell'agire umano, esperienza di vita, capacità di giudizio e di introspezione psicologica nonché dei comportamenti sociali.

Una raccolta da leggere e da gustare nella sua sobrietà e nella sua concretezza reale quella sui proverbi di Salvatore Salvatore che, anche attraverso le sue raccolte di poesie - su tutte Cavalli d'argento, Marcoffio rint'a la luna, Figli dell'allodola - ha saputo cantare la terra, i campi, o' pagliaro in un contesto socio-antropologico che riflette in pieno quella che può essere circoscritta come civiltà contadina.

Un patrimonio di valori e di insegnamenti che possono risultare un riferimento per la vita e i comportamenti di tutti i giorni nei rapporti quotidiani con gli altri. Il tutto espresso attraverso una densità retorica e, spesso, il messaggio della metafora che in ogni caso fanno presa nella comunità che non a caso tramanda questi valori di generazione in generazione.

Salvatore Salvatore ha il merito di aver saputo cogliere questi ammaestramenti con una efficacia narrativa veramente esemplare che ha nella chiusura morale il modello di una saggezza popolare non formale ma che affonda le sue radici in un codice di regole e di ammaestramenti efficaci e assolutamente legati alla cultura del mondo rurale del nostro Mezzogiorno.

