Centrati due “5” ad Avellino, sfiorato il jackpot da 177 milioni

Sfiorato il Jackpot milionario in una ricevitoria del Superenalotto di Avellino lungo corso Umberto I. Sono 90 i vincitori che hanno acquistato una quota del sistema che ha permesso di agguantare due "5" al Superenalotto. Incasseranno, complessivamente, oltre 51mila euro. Resta, però, l'amaro in bocca per aver sfiorato la vincita di 177 milioni di euro. Nella ricevitoria di Roberto Crescito al centro del capoluogo irpino comunque si brinda per i 51mila euro che si divideranno i 90 vincitori dei due "5".