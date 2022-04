Entro fine aprile ad Avellino saranno attivati due centri pubblici dell'asl per l'effettuazione di prelievi per prestazioni di patologia clinica per la zona di Avellino e il suo hinterland. È quanto assicurato dall'assessore regionale Marchiello rispondendo all'interrogazione del consigliere regionale Vincenzo Ciampi sulla istituzione di un ambulatorio/punto prelievi per prestazioni di patologia clinica nella città di Avellino».

APPROFONDIMENTI IL WELFARE Avellino, niente soldi per l'assistenza: servizi sociali nel... L'EPIDEMIA Coronavirus ad Avellino, l'Asl resta in trincea con le... L'EMERGENZA Moscati, i contagiati Covid fermi al pronto soccorso

«La città di Avellino - ha spiegato il consigliere grillino presentando la propria interrogazione - finalizzata a sapere se si prevede d'istituire almeno un ambulatorio centro prelievo pubblico nella città di Avellino - è l'unico capoluogo di Provincia della Regione Campania ad essere privo di un ambulatorio, punto prelievi per prestazione di patologie cliniche. Questa situazione è insostenibile perché mette in discussione la parità di accesso dei cittadini avellinesi alle prestazioni sanitarie».