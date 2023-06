«La ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, sarà ad Avellino per il taglio del nastro del Centro per l'Autismo di Valle». A comunicarlo è Gennaro D'Anna, che insieme a Michelangelo Varrecchia è portavoce dell'associazione Ufficio garante per le diverse abilità. Una promessa strappata all'esponente dell'esecutivo Meloni a Battipaglia, in occasione della XIX edizione del memorial "Giovanni Caressa".

Un'occasione di incontro tra Locatelli e gli esponenti del terzo settore che in Campania si occupano di persone con diverse abilità. Soddisfatti D'Anna e Varrecchia che dichiarano: «Siamo stati invitati dalla segreteria del Ministro a partecipare al confronto e abbiamo avuto modo di illustrare a Locatelli la situazione in Irpinia ed in particolare del Centro di Valle. Lei ha assunto l'impegno di essere presente quando si inaugurerà la struttura e noi ne siamo soddisfatti. Abbiamo ascoltato da parte sua parole intrise di valori sociali ed umani molto importanti. Ora non ci resta che incrociare le dita e sperare che entro l'autunno il centro per l'autismo possa diventare finalmente operativo attraverso la gestione diretta dell'Asl».Terminati gli ultimi interventi, il consiglio comunale ha approvato l'interesse pubblico per l'acquisizione sanante dei suoli su cui sorge il centro. Un'operazione da mezzo milione di euro necessaria a risolvere l'annosa querelle sulla proprietà dei terreni su cui il Comune di Avellino, nel 2009, ha investito circa 5 milioni per costruire il centro ma senza avere alcuna titolarità.Palazzo di Città, con il voto unanime dell'assise, ha deciso di proporre al proprietario dei suoli, il signor Pasquale Pescatore, 501mila e 400 euro per sanare l'indebita utilizzazione dell'area e salvare il centro che da anni decine e decine di famiglie attendono per poter avere in città un punto di riferimento per le terapie e le attività dedicate a ragazzi con sindrome dello spettro autisticoper poter poi cedere la struttura in comodato d'uso all'Asl che, secondo il protocollo sottoscritto in Prefettura, si occuperà della gestione.Nessuna data, al momento, per l'apertura della struttura che necessita anche di altri passaggi ufficiali: il buon esito dell'acquisizione con l'iscrizione del bene al patrimonio comunale e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività. Passaggi che attende anche l'Asl che, nel frattempo, lavora per farsi trovare pronta a trasferire a Valle tutte le attività della neuropsichiatria infantile.Una riunione interna per confermare gli investimenti programmati per il centro di Valle, pari a 1,2 milioni, per svolgere le attività già in essere nella struttura gemella di Sant'Angelo dei Lombardi. A Valle saranno programmati 20 posti semiresidenziali dedicati ad adolescenti e adulti, oltre che attività di diagnosi, test, supervisione delle terapie domiciliari, estese fino ai 17 anni e mezzo, e tutto quanto previsto dal bando da 23 milioni di euro, da spendere nel prossimo triennio, per i ragazzi che risultano affetti da disturbi dello spettro autistico.Un numero purtroppo in crescita rispetto al 2019. Attualmente sono 350 i ragazzi, dai 2 ai 18 anni, con diagnosi di autismo nella provincia di Avellino.