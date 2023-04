«Aprite il centro per l'autismo di Valle: non possiamo più aspettare»

«Aprite il centro per l'autismo di Valle, ci sono persone che non possono più aspettare», l'appello è di Giovanni Esposito, coordinatore regionale del Movimento italiano disabili (Mid). ««Proprio sui diritti delle persone con disabilità e nel caso specifico delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico, attendiamo ancora il completamento dell’annunciata procedura di acquisizione sanante del terreno di Valle da parte dell’amministrazione comunale su cui è stato costruito l’ormai tanto da lungo atteso centro per l’autismo».

«Soltanto dopo che il Comune di Avellino avrà espletato questa procedura potrà esserci la successiva consegna all’Asl di Avellino, su cui ed è bene sottolinearlo la politica e soprattutto i partiti che hanno governato negli anni hanno costruito negli anni intese e campagne elettorali proprio sulle spalle di chi, purtroppo, l’autismo lo soffre o nel caso delle famiglie lo vive».