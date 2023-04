Nuovo centro sociale: «Mercogliano sempre più città inclusiva»

«Con l’inaugurazione del nuovo Centro sociale comunale, custode del Museo delle radici aumentate, Mercogliano sempre più una città proiettata verso un futuro a misura di tutti», così Giovanni Esposito, coordinatore regionale della Campania del Movimento italiano disabili (Mid).

«Un progetto questo fortemente voluto dal sindaco Vittorio D’Alessio e la sua amministrazione comunale, realizzato in collaborazione con Visit Irpinia e Kanaka, accessibile, fruibile e inclusivo per tutti. Una struttura questa, che auspichiamo presto come Consulta di poter visitare, attraverso la calendarizzazione di un appuntamento esteso a tutti come evento itinerante da promuovere e svolgere, di concerto anche con il coinvolgimento delle associazioni tutte operanti sul territorio».

In conclusione, Giovanni Esposito, che è anche presidente della Consulta dei disabili di Mercogliano, afferma: «Con la riqualificazione di questa struttura portata a conclusione da questa amministrazione, garantendo e tenendo in considerazione anche la giusta accessibilità e inclusione per tutti e con la valorizzazione culturale su cui è stato ampiamente posto l’accento, si è giunti finalmente al raggiungimento di un altro obiettivo prefissato ovvero di offrire una nuova prospettiva di rilancio, di un territorio che vuole e ha tutte le possibilità di emergere e divenire sempre più fiore all’occhiello su tutto il territorio provinciale».