Centro storico di Avellino restyling in vista della Ztl natalizia

Apre il cantiere della riqualificazione del centro storico. Via l'asfalto che da tempo immemore interrompeva, anche visivamente, il film della città antica. Ecco i basoli che dovranno dare continuità spaziale ad un'area che ora si punta a rammagliare completamente.



Con l'ok della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici, il Comune ha appaltato la riqualificazione architettonica del manto stradale, dall'incrocio con Piazza Duomo a scendere, verso la chiesa di Santa Rita. Qui verrà finalmente rimossa la lingua di asfalto che deturpa l'ingresso della chiesa, ma l'intervento di realizzazione della pavimentazione storica si spingerà ben oltre. Fino a Campetto Santa Rita, da una parte, e da via San Francesco Saverio all'incrocio di via Trinità, dall'altra.



Si chiude il cerchio rispetto all'intero perimetro interessato, fino a settembre, dalla pedonalizzazione serale con i sette varchi Ztl. E si procede a grandi passi verso l'unificazione di un centro storico, da anni ridotto a zona spezzatino. I lavori dureranno circa un mese. Dunque, salvo intoppi, non dovrebbero compromettere la piena fruibilità del cuore antico durante il periodo natalizio. Quando l'amministrazione conta di riattivare la Ztl e predisporre le decorazioni con luci a led.

Nel frattempo, però, la circolazione nel centro storico, evidentemente nei punti interessati dai lavori, sarà off limits. «Si tratta di un intervento di portata storica riferisce la vice sindaco con delega al Commercio ed al Turismo, Laura Nargi a cui teniamo molto. Restituiamo una continuità architettonica al centro storico, lo allunghiamo concretamente fino a Campetto Santa Rita e via Trinità, e lo riunifichiamo. Prosegue aggiunge Nargi il nostro lavoro di vera e propria riscoperta del centro storico, per il quale stiamo lanciando il cuore oltre l'ostacolo».



Rispetto all'organizzazione dei lavori, Nargi fa sapere che si procederà per step, «per ridurre al minimo i disagi». «Entro una decina di giorni, sarà pronto e riaperto il primo tratto. Entro un mese, dobbiamo chiudere tutto. Ma siamo consapevoli del fatto che gli automobilisti dovranno fare qualche sacrificio». Si arriverà così a ridosso del Natale, ma Nargi si impegna: «Siamo coscienti che dobbiamo farcela per tempo. A dicembre, tutto il centro storico sarà libero, riqualificato e decorato. Ripartirà ribadisce anche la chiusura serale con la Ztl. Abbiamo scelto appositamente questo periodo, meno intenso, per partire con i lavori».



A sentire la vice sindaco, questo è solo un altro tassello di un piano generale. «A breve annuncia anche Corso Umberto sarà interessato da un intervento di riqualificazione dei marciapiede e della pubblica illuminazione. Poi anche dei basoli». Intanto, evidenzia, «si lavora a pieno regime a Piazza Castello».

Un centro storico, insomma, che dovrà cominciare a via Nappi, proseguire per Piazza Amendola e per il Seminario, ed estendersi da un lato, verso via Trinità, e dall'altro verso via Colombo e fino a via Tedesco. Questo il progetto. Ma i servizi e l'arredo urbano? «Quando ho presentato insieme al sindaco il piano di pedonalizzazione - ricorda Nargi - c'era anche una parte legata all'implementazione dell'impianto luminoso, alla sicurezza ed all'arredo urbano. Non l'abbiamo dimenticato».



Intanto, si prosegue a ritmo serrato per espletare l'iter di affidamento dei lavori di riqualificazione dell'antica Dogana di Piazza Amendola. Alla manifestazione di interessi per la redazione di un elenco di dieci imprese idonee hanno partecipato circa una cinquantina di aziende. Presto verrà stilata la short list in cui, con il criterio della trattativa negoziata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, verrà individuata la ditta che dovrà eseguire lo storico restyling. L'obiettivo dell'esecutivo è partire per l'inizio dell'anno nuovo. Questo significa che, nel 2023, un cantiere particolarmente delicato impegnerà severamente la parte di centro storico che orbita intorno a Piazza Amendola.

Al netto dei possibili disagi, se quanto pianificato sarà eseguito nei tempi previsti, in poco più di un anno, la città antica riavrà la sua Dogana, piazza Castello e Corso Umberto riqualificati. Al netto degli intoppi che, nella città delle incompiute, sono sempre dietro l'angolo.