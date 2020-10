Sono 13 i nuovi casi di Covid-19 registrati a Cervinara, comune in provincia di Avellino dove nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei contagi. Tra i 57 attualmente positivi nel comune irpino c'è anche Caterina Lengua, neo sindaco eletto nella tornata elettorale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, che rassicura la popolazione. «L'iniziale comprensibile sconforto dei primi giorni ha lasciato lo spazio alla fiducia in una rapida soluzione della vicenda - spiega e rassicuro tutti sul fatto che l'amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la Asl di Avellino, sta costantemente monitorando la situazione.

LEGGI ANCHE Lago Fusaro, multa di mille euro a gruppo di subacquei che pesca vongole

Oggi per il settimo giorno consecutivo l'unità anti Covid della Asl è qui a Cervinara e sta facendo i tamponi. Dallo screening è emerso un quadro abbastanza chiaro e il direttore generale della Asl di Avellino, Maria Morgante, stamattina mi ha rassicurato sul fatto che, pur avendo raggiunto numeri significativi e rilevanti, il virus rimane di fatto circoscritto a una decina di nuclei familiari, i cui componenti rimangono in buone condizioni. Tutti i contagiati, come me, sono asintomatici e stanno osservando l'isolamento domiciliare». (segue) (Zca/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 03-OTT-20 18:33 NNNN

Ultimo aggiornamento: 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA