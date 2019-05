Venerdì 10 Maggio 2019, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 22:39

Fa arrestare il rapinatore riuscendo a chiamare il 113 mentre è sotto la minaccia di una lama. E' accaduto a Cervinara dove un 18enne ha aggredito un conoscente, attirato in trappola con la scusa di una birra. Prima si è fatto consegnare il contante, quindi minacciandolo con un coltello l'ha portato davanti ad un bancomat per costringerlo a prelevare altri soldi. Il rapinatore, un giovane di 18 anni, è stato beccato in flagrante dalla Volante, perchè la sua vittima, un 24enne di Benevento, è riuscito a chiamare il 113 nonostante fosse sotto la minaccia dell'arma.