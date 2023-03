Furto in pieno centro: bottino di denaro e gioielli

Nella tarda serata di ieri a Cervinara furto in una villa nella centralissima Via Roma. Quando i ladri sono entrati in azione in casa c'erano tre donne, tra cui un'anziana donna allettata. Per entrare in casa i ladri hanno approfittato di una finestra trovata aperta e cosi hanno raggiunto il piano superiore. La padrona di casa ha avvertito dei rumori ed ha subito chiamato la Polizia, mentre i ladri hanno continuato ad agire indisturbati facendo razzia di denaro, gioielli e oggetti d'oro. Poi si sono allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un episodio che ha destato molto scalpore a Cervinara anche perchè la villa si trova in una zona trafficatissima del centro caudino e soprattutto per la spavalderia con la quale hanno agito i malfattori. Indagini in corso.

