Giudice di pace di Cervinara a rischio soppressione. Manca il personale per il funzionamento a regime dell'ufficio, così come richiesto dal Ministero della giustizia. E il presidente del Tribunale Beatrice denuncia per disservizi e omissioni nei confronti dei sindaci di Cervinara, Rotondi, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana. Denuncia inviata al procuratore della Repubblica di Avellino e per presa conoscenza al Ministero della Giustizia, al dipartimento dell'Organizzazione Giustizia del Personale e dei Servizi, all'Ufficio del Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di Roma e al presidente della Corte di Appello di Napoli.

Ieri mattina si è tenuta una riunione chiarificatrice tra il presidente del tribunale, Vincenzo Beatrice, i vertici del consiglio dell'ordine degli avvocati di Avellino e i sindaci di Rotondi, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana e Cervinara per scongiurare la chiusura di quello che viene considerato da più parti un presidio di legalità. Carenza di personale che ha costretto il presidente del tribunale di Avellino, Beatrice a redigere una nota e addirittura una denuncia nei confronti dei sindaci dei quattro comuni irpini affinché destinassero all'ufficio del giudice di pace di Cervinara qualche unità in più così come stabilito dagli ispettori del ministero della giustizia, al termine di un controllo, effettuato nel 2019. «All'ufficio giudice di pace di Cervinara - ha precisato il presidente Beatrice - al momento lavorano soltanto un assistente e un ausiliario con contratto part-time. Manca la figura del cancelliere che in un sistema di giustizia telematico può essere accreditato sulle piattaforme, mentre è imperita la figura dell'assistente. Ho preso atto che sono state fatte delle delibere da parte dei sindaci, a cui va la mia solidarietà, ma al momento non hanno la possibilità di destinare unità con assegnazioni full time. Vi è stata un'assegnazione per 12 ore, ma siamo ben lontani dal soddisfare le richieste del ministero. Ho apprezzato gli sforzi dei sindaci, ma non sono sufficienti ed io ho delle responsabilità a cui non posso sfuggire».

Ben due i solleciti inviati dal presidente Beatrice: «Uno il 5 marzo 2020 e uno il 23 novembre 2020. Non avendo ricevuto alcuna risposta, non ho avuto altra scelta che portare a conoscenza del procuratore della Repubblica di Avellino, la vicenda».

Dal canto suo il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, che ha sollecitato l'incontro di ieri, ha dichiarato: «Non vi è alcun rischio soppressione imminente, stiamo apportando dei correttivi. Aumenteremo gli orari di lavoro del personale e il sindaco di San Martino Valle Caudina manderà un vigile urbano per garantire la sicurezza nell'ufficio». Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, intanto, esprime forte disapprovazione sulla richiesta di soppressione dell'Ufficio. È dovere nonché interesse della Giustizia e quindi del Consiglio dell'Ordine - si legge nella delibera - porre in essere ogni iniziativa utile a mantenere in vita l'ufficio del giudice di pace di Cervinara e sollecitare i Sindaci di Cervinara, Rotondi, Roccabascerana San Martino Valle Caudina, invitando gli stessi a provvedere ed integrare la dotazione organica dell'ufficio in questione. A tal fine il Consiglio ritiene necessario istituire un tavolo con i sindaci interessati per la risoluzione della problematica in questione». Il consigliere dell'Ordine degli avvocati di Avellino, Nello Pizza auspica che «non venga soppresso, è un ufficio importante anche per il numero di ruolo oltre ad essere un presidio di legalità in un territorio a rischio come Cervinara».



Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA