Cervinara, ladro svaligia una casa preso grazie alla videosorveglianza

Giovane ladro preso grazie alle immagini della videosorveglianza. I carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato un ventenne della provincia di Benevento per furto aggravato.

L’indagine è partita in seguito alla denuncia di un furto commesso proprio a Cervinara, all’interno della casa. Rubati 1.500 euro in contanti e vari monili d’oro. Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e all’acquisizione di utili informazioni, i carabinieri sono risaliti all’identificazione del presunto autore che è stato dunque denunciato in stato di libertà.