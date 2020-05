Accoltellato dopo una lite per futili motivi. Vittima una 60enne di Cervinara. L’episodio è avvenuto oggi nella zona delle case popolari in via Variante del comune della Valle Caudina. Una discussione tra la vittima e l’accoltellatore ha rischiato di trasformarsi in tragedia. In poco tempo si è passati dalle parole ai fatti. Calci, pugni, schiaffi, poi è spuntato il coltello. Il 60enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Pio di Benevento. Individuato l’autore del ferimento. Si indaga per fare piena luce sul grave episodio. © RIPRODUZIONE RISERVATA