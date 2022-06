Cervinara, ore di apprensione: scomparso bimbo di 10 anni

Sono ore di forte apprensione in Valle Caudina dal primo pomeriggio di oggi, da quando si sono perse le tracce di un bimbo. Sono iniziate subito le ricerche a Cervinara di un bambino di 10 anni del quale non si hanno notizie dalle 14.00 di oggi.

Il bambino Gabriele Grasso (che vedete nella foto) abita in Via Ponte Forastico. Chi lo avesse visto puo' contattare lo zio Domenico Iachetta al numero 3397211753. Impegnati anche diversi volontari nelle attività di ricerca del piccolo. Tutta la comunità spero in un lieto fine in tempi rapidi.