Il Trenino di Natale al centro di una guerra a colpi di manifesti e comunicati tra l'Associazione Cervinara Ha Bisogno di Te e il sindaco Filuccio Tangredi. «Abbiamo scoperto che a Cervinara l'illegalità la porta un trenino per far divertire i bambini. Noi eravamo convinti che fosse la cattiva politica, la sistematica mancanza di rispetto per ogni regola democratica, il favorire gli amici degli amici, l'insulto e l'aggressione, scrive l'associazione. E invece no. Ci sbagliavamo. Nella sua scomposta risposta, il sindaco ci accusa che non volevamo rispettare le regole. Pubblicando le domande dimentica di dire una cosa importante. Ci ha messo un mese e nove giorni per risponderci. E solo dopo un nostro sollecito. Chi avrebbe potuto produrre 20 diversi documenti e pareri di fantomatiche commissioni in cosi poco tempo per il Natale? Nessuno. A noi il sindaco le ha richieste ma agli altri? Davvero vuole che pubblichiamo gli atti di tutte le altre manifestazioni? Vedrà che mancheranno tanti documenti. E a quel punto mandiamo le carte in Procura?»



« A Cervinara - prosegue la nota - il trenino dell'illegalità non è il nostro. È un trenino su cui si potrebbe mettere il bando per il cimitero; oppure quella per la pubblica illuminazione. O ancora gli incarichi sempre agli stessi e alle stesse ditte. No, il nostro non era il trenino dell'illegalità. Era solo l'occasione per creare una magica atmosfera ed avere un paese coeso. Ma a Cervinara la concordia esiste solo se non si contraddice l'uomo solo al comando. Che tristezza. E che tristi i servi sciocchi che non dicono una parola».



La replica del primo cittadino non si è fa attendere. «La Commissione spettacoli esiste in tutta Italia, ed il parere è obbligatorio per legge per tutte le manifestazioni pubbliche da tenersi in luoghi chiusi - scrive Tangredi. Per quanto concerne il trenino, l'Ufficio aveva richiesto l'assicurazione e l'omologazione del mezzo, adempimenti che richiedevano al massimo cinque minuti di tempo. Con le dichiarazioni riportate dagli organizzatori si dimostra di non conoscere a fondo le procedure, al punto che un cittadino attento si chiede: se un bambino si fa male chi paga? Tuttavia sono disponibile ad un confronto, anche alla presenza dei media, come e quando vogliono, basta che fissino l'appuntamento. Quando alle accuse, queste lasciano il tempo che trovano e certamente non mi spaventano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA