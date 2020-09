Il Sindaco di Cervinara Caterina Lengua ha comunicato ai cittadini di essere risultata positiva al Covid. Il primo cittadino sta osservando l'isolamento domiciliare ed al momento le sue condizioni sono buone. Una notizia che conferma il momento molto difficile che la comunità cervinarese sta attraversando.

Dopo la notizia dei due casi di positività del fratello e di uno zio della consigliera comunale Dolores Perrotta (la quale è risultata negativa), a Cervinara era scattato una sorta di allarme, anche perché martedì sera a casa della consigliera c'era stata una manifestazione elettorale di ringraziamento con la presenza di diverse persone. Ieri mattina gli uffici comunali sono stati chiusi per effettuare una sanificazione, mentre questa mattina dalle ore 09.00 nella sala consiliare Antonio Sacco personale sanitario dell'Asl effettuerà i tamponi alle persone che hanno avuto contatti diretti con i due positivi registrati nella serata di mercoledi. Le operazioni si svolgeranno secondo l'orario che è stato comunicato direttamente agli interessati al fine di evitare la contemporanea presenza degli stessi nel medesimo ambiente e garantire il distanziamento sociale. La consigliera comunale Dolores Perrotta sul suo profilo sociale ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto anche per mettere a tacere inutili e stupide dicerie. Carissimi concittadini, è giusto informarvi sull'attuale situazione. Ieri pomeriggio due componenti della mia famiglia dopo aver fatto il tampone covid hanno avuto esito positivo. Queste due persone non hanno sintomi, stanno benissimo e si trovano in isolamento. In questi giorni verranno fatti tamponi a tutti coloro che sono stati in contatto con loro. È giusto sottolineare che una persona ha fatto il tampone ieri dopo aver saputo (il giorno 22 alle ore 22.00) che c'era un caso nel suo ufficio sito a Benevento e l'altra persona si è sottoposta al tampone perché dovendo partire per Milano voleva stare tranquilla. Dunque invito tutti voi a mantenere la calma e a stare sereni perché nessuno versa in situazioni gravi e nel giro di pochi giorni si saprà con certezza il tutto. Ora arrivala positività del sindaco Lengua e visto che a Cervinara c'è stata un'accesa campagna elettorale per le comunali, si rischia davvero di trovarsi davanti ad una situazione incontrollabile, anche perchè appare difficile poter ricostruire tutti i contatti avuti anche dal primo cittadino in questi giorni. Quantunque si vogliano osservare tutte le disposizioni come fai a non commettere qualche leggerezza quando hai contatti con migliaia di persone.

I consiglieri comunali di minoranza Domenico Cioffi, Filomena Carofano, Giuseppe Ragucci e Luca Sellitto, in una nota hanno espresso la propria vicinanza alle persone risultate positive e alle loro famiglie, «A loro esprimiamo la nostra solidarietà e auguriamo una pronta e completa guarigione. E' il momento che la comunità deve essere unita e deve mettere al centro di tutto l'interesse per la salute dei cittadini. Noi tutti dobbiamo seguire comportamenti che aiutino a recuperare presto la giusta serenità. E' essenziale seguire le indicazioni che le autorità sanitarie, regionali e comunali hanno consigliato».



Cervinara quindi in questo difficile momento deve ritrovarsi tutta unita anche perchè davvero potrebbe diventare una situazione difficile da gestire. I soliti leoni della tastiera si sono scatenati in commenti poco opportuni davvero a conferma che la madre degli imbecilli è sempre incinta. Queste persone non fanno certo onore a Cervinara, una comunità che nei momenti più tristi si è sempre ritrovata unita. Uniti si superò la grande tragedia dell'alluvione del 1999, in quei giorni si scrisse davvero una bella pagina di solidarietà. Ora uniti bisogna anche superare nel migliore dei modi questa emergenza mettendo da parte inutili polemiche. In caso contrario davvero Cervinara e i cervinaresi perderanno davvero una partita importante, quella della civiltà. I casi a Cervinara sono ora saliti a dieci in attesa dei risultati dei tamponi che molti cittadini si sono fatti in strutture private e in attesa dei risultati dello screening che questa mattina l'Asl farà su una ventina di persone.

