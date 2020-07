Quella che doveva essere la speranza di un futuro migliore per i cittadini e soprattutto per i giovani sta diventando una pattumiera di rifiuti speciali. La zona industriale Asi viene usata da persone senza scrupoli per liberarsi di rifiuti anche speciali. Come quelli che sono stati scaricati nella notte tra martedi e mercoledi.

Ad agire questa volta devono essere stati ignoti arrivati con un furgone nella zona industriale ed hanno avuto tutto il tempo per scaricare una trentina di taniche in plastica da 5 lt contenenti come si legge dall'etichetta materie corrosive classe 8. Sono compresi nella classe 8 tutte quelle sostanze che, in caso di rottura dell'imballaggio e conseguente fuoruscita della sostanza, possono causare, per azione chimica, gravi danni al tessuto umano con cui vengono in contatto o possono danneggiare altre merci o, addirittura, gli stessi mezzi di trasporto.

Quindi sostanze molto pericolose per la salute delle persone. Chi ha agito quindi lo ha fatto sapendo di doversi liberare di sostanze molto pericolose il cui smaltimento avrebbe comportato una spesa non indifferente. Un atto vile e ben studiato. Arrivati sul posto hanno depositato a terra le taniche evitando che il liquido contenuto in molte di esser potesse andare versato sul terreno. Un fatto molto strano, anche perchè chi ha scaricato le taniche avrebbe potuto lanciarle tra la vegetazione folta al di sotto della strada e quindi la scoperta sarebbe stata più difficile. Ora la zona dove si trovano le taniche è stata delimitata e il sindaco di Cervinara ha invitato la cittadinanza a fare la massima attenzione ed ha informato del ritrovamento le forze dell'ordine me l'Asi in quanto proprietaria della strada.

Le Forze dell'ordine hanno immediatamente attivato l'Arpac e l'Asl che nella giornata di oggi saranno a Cervinara per effettuare i necessari accertamenti sul liquido contenuto nelle taniche. Cosi si potrà capire anche il settore dover concentrare le ricerche. Sulle taniche ci sono anche le indicazioni per risalire alla casa madre e quindi a chi in zona ha usato quel materiale. Un fatto è certo, le forze dell'ordine sono decise come sempre ad andare fino in fondo e dare un volto a chi ha compiuto un atto estremamente pericoloso. Una delle ipotesi che viene fatta è che essendo diventati stringenti i controlli nella Terra dei fuochi, chi deve liberarsi di sostanze pericolose va in cerca di nuovi siti. In tutto questo se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti e collaborai con le forze dell'ordine, su un fatto cosi grave non è certo il momento di comportamenti omertosi. Quanto accaduto conferma che la zona Asi di Cervinara ha bisogno di una serie di interventi. Di sera, la zona Asi come anche la strada a scorrimento veloce sono al buio in quanto l'impianto di illuminazione non funziona.

