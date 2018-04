Mercoledì 4 Aprile 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di darsi fuoco in chiesa, poco prima della messa. Ma è stato salvato in extremis dal parroco e da alcune persone presenti. È accaduto a Cesinali, alle porte di Avellino. Protagonista un 55enne del posto che poi ha cercato di incendiare il portone del luogo di culto, utilizzando dell'alcol. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato che sono riusciti a bloccarlo. Il 55enne, che pretende la pensione di invalidità, è stato trovato in possesso di due bottiglie di alcool, di un accendino, di un martello-ascia e di due coltelli. Il materiale è stato sequestrato. Per l'uomo, che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici per alcune escoriazioni al collo, è scattata la denuncia da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino.