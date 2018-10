Mercoledì 24 Ottobre 2018, 01:01

Dopo la «prima» di campionato al PalaDelMauro, arriva il tempo anche dell’esordio in FIBA Champions League della Sidigas Avellino davanti al proprio pubblico. La sconfitta di campionato di Cremona è stata superata con il successo di coppa a Ludwigsburg. Ora i tifosi della Sidigas Avellino sperano di dimenticare la sconfitta patita contro la Segafredo Bologna con un altra vittoria in FIBA Champions League contro i polacchi dell’Anwil Wloclawek di Szymon Szewczyk, in biancoverde per due stagioni dal 2009 al 2011. Vucinic avrà chiesto ai suoi maggiore applicazione difensiva per ottenere un successo e ripagare l’affetto dei tifosi avellinesi. Ma non è così, perché la Sidigas deve faticare per 45’ per aver ragione degli avversari, battuti per 105 a 102 dopo un overtime.