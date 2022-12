È stato ritrovato senza vita a faccia in giù in un torrente sul Monte Terminio, nel territorio del comune di Serino. Il corpo a pochi passi dalla sua auto che aveva una ruota in bilico su un dirupo. Le ricerche di Giuseppe Cipolletta, 86 anni imprenditore edile avellinese, si sono concluse con un tragico epilogo. Ieri mattina il rinvenimento del corpo intorno alle 11, dopo ore di ricerche partite la sera di Santo Stefano. Sono stati i vigili del fuoco a ritrovare l'anziano in una zona impervia in località Vaccarezza.

Non si esclude che possa essere stato colto da un malore. Il freddo della notte potrebbe aver fatto la sua parte. Sul corpo dell'anziano lividi ed escoriazioni. La sua vettura, una Citroen Cx, era stata notata dal proprietario di un fondo che ha subito allertato i soccorsi. Le ricerche sono scattate l'altra sera poco dopo la telefonata che Giuseppe Cipolletta aveva fatto a uno dei figli.

Nel corso della chiamata aveva detto di stare male e di trovarsi su un muretto di fronte a degli alberi molti alti e nei pressi di un fiume. Poi il segnale dello smartphone è sparito. Le ricerche sono continuate tutta la notte con squadre di pompieri esperti in topografia applicata al soccorso e il supporto del nucleo cinofili. Le attività sono poi proseguite all'alba e per tutta la mattinata, fino al ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo. Si è alzato in volo l'elicottero dei caschi rossi del Nucleo regionale di Pontecagnano che ha sorvolato la zona del Serinese e della Valle del Sabato. Alle ricerche hanno partecipato i Carabinieri della Compagnia di Solofra insieme ai colleghi del Gruppo Forestale.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e chiarire la vicenda. Escluso sin da subito un gesto insano dell'anziano. La pista seguita è stata quella del malore improvviso che avrebbe colto l'uomo dopo aver perso l'orientamento. Saranno gli eventuali accertamenti necroscopici a stabilire la causa del decesso.

La salma si trova presso l'obitorio dell'ospedale Moscati, in attesa di disposizioni da parte della Procura della Repubblica. Giuseppe Cipolletta aveva trascorso la giornata di Santo Stefano a casa di una delle figlie a Serino. Era andato via intorno alle 17. L'anziano, che risiedeva a Rione Mazzini in città, pare non abbia mai preso la strada verso il capoluogo. I caschi rossi hanno installato il campo base per coordinare le operazioni di ricerca nel piazzale del cimitero di Cesinali. Sul posto è giunto anche il comandante provinciale dei caschi rossi Mario Bellizzi in costante contatto con la prefettura di Avellino. Il cellulare dell'86enne avrebbe agganciato una cella nel Serinese. Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe Cipolletta, avrebbe perso l'orientamento. Anziché dirigersi lungo la strada per il capoluogo irpino, avrebbe guidato in direzione del Monte Terminio, giungendo fino al bivio che conduce a Giffoni Valle Piana. Da qui avrebbe imboccato una stradina impervia che lo ha portato fino al parco Vaccarezza. Lungo un tornante, però, avrebbe trovato un ostacolo. La sua vettura è stata ritrovata con una ruota in bilico su un dirupo. L'anziano, rimasto bloccato in quella zona, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe percorso a piedi e al buio circa cinquecento metri, ritrovandosi nei pressi del torrente. Lungo il tragitto compiuto dall'anziano sono stati trovati anche il giubbotto e una scarpa. Quindi si sarebbe fermato su un muretto e avrebbe telefonato a uno dei figli per chiedere aiuti. Poi il silenzio. Nessuna traccia dell'anziano. Dalle 23 dell'altra ieri non si è saputo più nulla di Giuseppe Cipolletta fino, purtroppo, al drammatico ritrovamento. Ieri mattina il figlio Elpidio ha postato un messaggio sulla sua pagina facebook per avere supporto nelle ricerche. Dopo qualche ora, purtroppo, la tragica notizia che ha spento la speranza di ritrovarlo vivo.