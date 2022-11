Chiede pizzo di 50mila euro a un cantiere, 55enne arrestato in flagrante

In manette un 55enne di Montoro che è stato arrestato dai carabinieri: questa mattina l’uomo si è recato in un cantiere edile nel suo comune irpino, pretendendo di parlare con il titolare dell’impresa e ottenere 50mila euro. Sul posto sono però prontamente intervenuti i militare della Compagnia di Solofra, che hanno bloccato e condotto in caserma il 55enne insieme con un'altra persona. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è scattato l'arresto; mentre il complice, un 33enne, è stato denunciato.