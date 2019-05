CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

Chiude al pubblico Parco delle Acacie ed apre il cantiere per l'intervento di riqualificazione in vista dell'accorpamento del mercato settimanale.Fino a mercoledì prossimo, 22 maggio, il polmone verde di via Ferrovia sarà off limits al pubblico per consentire alla ditta di procedere nella sistemazione di buona parte della pavimentazione dei piazzali e dei viali del parco che versano in condizioni di sicurezza precaria a causa della presenza di disconnessioni e ammaloramenti del piano di calpestio.A firmare l'ordinanza di chiusura, affissa ai cancelli d'ingresso, il responsabile del II Settore di Palazzo di città, Ufficio Manutenzione e Patrimonio, geometra Alfredo Berardino. Nel caso in cui fosse necessario, si procederà all'emissione di un nuovo provvedimento di chiusura a salvaguardia della pubblica incolumità. Il parco riaprirà comunque giovedì mattina 23 maggio, per consentire lo svolgimento della fiera settimanale.