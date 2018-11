Sabato 24 Novembre 2018, 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfiduciato il sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi. Si chiude dopo appena cinque mesi l'esperienza del primo cittadino del Movimento Cinque Stelle. In questo periodo ha tentato di governare con cinque consiglieri a suo sostegno, perchè al primo turno delle elezioni amministrative lo schieramento di centrosinistra superò il 50% dei consensi con le liste, ma non riuscì a sfondare la soglia con il candidato sindaco Nello Pizza. Quest'ultimo al ballottaggio fu sconfitto dal pentastellato Ciampi. Questo pomeriggio l'epilogo con la mozione di sfiducia discussa in consiglio comunale. In 23 hanno votato per mandare a casa il sindaco, sei i contrari e tre gli astenuti. Ora l'amministrazione sarà traghettata da un commissario fini alle elezioni del 2019.