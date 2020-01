Choc ad Ariano Irpino. Una donna di 91 anni è stata trovata carbonizzata all'interno della sua abitazione in contrada Pianotaverna, alla periferia della città del Tricolle. E' stata una nipote, che abita nello stesso stabile, a lanciare l'allarme preoccupata per un odore di bruciato provenire dalla casa dell'anziana. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia del locale commissariatato e i Vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, gli abiti della 91enne avrebbero preso fuoco vicino ai fornelli mentre la donna cucinava. Ma si tratta solo di un'ipotesi. Le indagini della Polizia vanno avanti per fare piena chiarezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA