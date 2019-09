Cinque auto sono state colpite da numerosi colpi d'arma da fuoco in una zona centrale di Avellino. Gli automezzi, appartenenti ed in uso a due distinti gruppi familiari, erano parcheggiati nei pressi delle rispettive abitazioni. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. Ingenti i danni alle auto, letteralmente crivellate dai colpi. Nella stessa zona della città, un ordigno probabilmente azionato da un telecomando, nella tarda serata di domenica scorsa fece esplodere l'auto, da cui era appena sceso, di un imprenditore della ristorazione. Gli investigatori non escludono che il nuovo episodio possa essere collegato a questo recente precedente. I proprietari delle auto non avevano presentato denuncia.

Martedì 24 Settembre 2019, 18:23

