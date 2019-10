Lunedì 21 Ottobre 2019, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo suicidio nel giro di tre giorni a Fontanarosa. Un uomo di 60 si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile al volto. La tragedia si è consumata in via Annunziata dove il 60enne viveva da solo. E’ stato il fratello a lanciare l’allarme. Lo attendeva per pranzo. Non vedendolo arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto si è recato presso l’abitazione. Nel garage attiguo ha trovato il 60enne in una pozza di sangue. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale Stazione. Sabato scorso una 45enne, sempre di Fontanarosa, si è suicidata soffocandosi con un sacchetto di plastica.