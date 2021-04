Choc in Irpinia, 24enne trovato impiccato nella stalla

Choc a Quadrelle, dove un 24enne ha deciso di togliersi la vita. E’ stato trovato impiccato in una stalla adiacente alla sua abitazione. Sono stati i familiari a fare la macabra scoperta. Quando sono arrivati i soccorsi era ormai troppo tardi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Baiano. Oscuri i motivi che hanno spinto il ragazzo a farla finita. Sconcerto nella comunità locale. Familiari e amici non sanno darsi pace per quanto avvenuto. Ai militari il difficile compito di ricostruire il tutto.