Choc a Montoro, 14enne si toglie la vita

Dramma nella tarda serata a Montoro. Un ragazzino di 14 anni ha deciso di togliersi la vita impiccandosi all'interno della sua abitazione. Il fatto si è verificato alla frazione Borgo. Inutili i tentativi dei familiari di evitare la tragedia. Anche i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla. Uno choc per l'intera Valle dell'Irno. Un episodio che sconvolge, in considerazione della giovane età della vittima del male di vivere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini. Nessuno riesce a darsi una spiegazione.

