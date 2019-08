Sabato 10 Agosto 2019, 13:52

Un noto commerciante di Rotondi si è tolto la vita questa mattina. Si tratta di un 61enne titolare di un bar-tabacchi e salumeria. È stata la moglie a lanciare l'allarme. La donna ha trovato il marito impiccato in casa. Immediato l'allarme lanciato ai soccorritori. Sul posto i sanitari del 118. Quando sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire ogni aspetto della vicenda. Il 61enne era molto noto in Valle Caudina. E non solo per la sua attività.