CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi vogliono querelare perché se trovo un potenziale buco di 17 milioni di euro non dico, come gli altri, che va tutto bene? Non copro chi ha fatto i disastri. Vogliono bloccare il lavoro che con fatica stiamo facendo per la città con quattro spicci lasciati in cassa. E questi soldi dove sono finiti? Sono forse spariti? Non so».All'indomani della querela che l'ex sindaco, Paolo Foti, gli ha preannunciato insieme a tutta la sua ex giunta, l'attuale primo cittadino, Vincenzo Ciampi, passa al contrattacco. Ovviamente questo lo strano metodo consolidatosi attraverso un post sulla sua pagina «Facebook». Per nulla intimorito dall'azione giudiziaria avviata contro di lui per un altro post, quello con cui l'altro ieri ha accusato maggioranza ed opposizione di aver «banchettato ai danni della città, mettendo le mani nel marcio», rilancia: «L'ex sindaco Foti e i suoi ex assessori minacciano querela nei miei confronti perché con il Movimento 5 Stelle ho iniziato l'operazione verità nei conti del Comune. Conti bocciati dai revisori e mai votati dagli stessi consiglieri Pd. Per paura forse di certificare il male che è stato fatto ad Avellino? Non lo so».