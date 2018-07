Mercoledì 25 Luglio 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 26 Luglio, 06:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi – che mantiene per sé le deleghe agli Alloggi comunali ed alle Politiche Sociali - ha firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella squadra di governo della città.La Giunta è così composta: Ferdinando Picariello, vicesindaco con delega a Personale, Contenzioso, Trasparenza.Laurea in Giurisprudenza, abilitazione alla professione legale e cassazionista. Master in giornalismo. Master in Managment nel settore nautico sportivo.Gianluca Forgione assessore al Bilancio, finanza tributi, partecipate. Laurea in Giurisprudenza e in Economia e Commercio. Già ispettore della Guardia di Finanza. Responsabile settore finanziario e vicesegretario comunale presso ente locale irpino. Master in diritto tributario e master in governo del territorio. Ha collaborato con “Il Fisco” e con la Scuola Superiore di Economia e Finanza.Carmine De Angelis, Assessore ai fondi europei , area vasta e piano strategico. Professore aggregato di ruolo di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Roma Foro Italico – quarto Ateneo pubblico.Maura Sarno assessore attività produttive ed eventi, avvocato, imprenditrice vitivinicola.Rita Sciscio, assessore ai lavori pubblici, urbanisitica, governo del territorio, pianificazione e Puc. Architetto, libero professionista. Ha partecipato, in qualità di esperta, a diverse mostre e a diversi eventi, tra cui l’Expo di Milano con la Camera di Commercio di Avellino.Rosario De Marco, ingegnere Civile Sezione Trasporti. Iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Avellino. Assessore al trasporto pubblico locale alla mobiità, sistema integrato parcheggi e protezione civile.Massimo Mingarelli, assessore alle poltiche ambientali ed energetiche, verde pubblico e decoro urbano. Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Avellino, da sempre impegnato sia come giornalista pubblicista che come legale nel settore delle tematiche ambientali.Michela Mancusi, avvocato, specializzata in diritto penale e procedura penale. Fondatrice, nel 2003, dell’associazione culturale “ZiaLidiaSocialClub” di cui è presidente. Assessore politiche culturali e pubblica istruzione.Donatella Buglione, assessore sport e tempo libero e politiche giovanili. Giocatrice/allenatrice di basket, incarico Federazione Italiana Pallacanestro: selezionatore della rappresentativa maschile regionale under 13.